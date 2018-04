Vremea pe doua saptamani. Revin ploile!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cum va fi vremea pe doua saptamani. Regimul termic se anunta unul oscilant in urmatoarele doua saptamani (16 – 29 aprilie). Vor fi intervale in care valorile termice vor depasi mediile perioadei. De asemenea, vor fi si zile in care ploile isi vor face simtita prezenta in majoritatea regiunilor, in special intre 17 si 20 aprilie, dar si dupa 24 aprilie. In Banat, in primele zile ale intervalului, valorile termice vor scadea usor si treptat, de la o medie regionala a temperaturilor maxime de 22 – 23 de grade la inceput, pana la aproximativ 19 grade, pe data de 19 aprilie. Ulterior, vremea se va incalzi din nou, astfel incat, pe 24 aprilie, se vor atinge valori maxime ...