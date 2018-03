Vremea rea continua. Cand revine primavara

ShareTweet Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică noi atenționări meteo de vreme rea. COD GALBEN Duminică, în Moldova, precum și în zona Carpaților Orientali vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă. Local în Muntenia și estul Transilvaniei, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. În Dobrogea și sudul Munteniei vor fi predominant ploi. Cantitățile de apă vor depăși local 15…20 l/mp și izolat 30 l/mp. În special în sud-estul țării, se va semnala polei. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, mai susținute în est și sud-est, cu viteze de 55…65 km/h, precum și la munte, unde rafalele vor depăși 70 km/h, temporar viscolind ninsoarea. Vremea se va răci accentuat, devenind deosebit de rece pentru această perioadă. În intervalul 19 martie, ora 06 – 20 martie, ora 21 Fenomene: precipitații în general moderate cantitativ, mai ales sub formă lapoviță și ninsoare, polei, vreme deosebit de rece Temporar vor fi precipitații, mai ales sub formă lapoviță și ninsoare, în extindere treptată dinspre sud-vest. În jumătatea de sud a țării și la munte acestea vor fi în general moderate cantitativ. Se va semnala polei sau ghețus, în special în sudul teritoriului, iar vântul va avea unele intensificări. Vremea se va menține deosebit de rece, mai ales în regiunile extracarpatice. Mihai Florea, ShareTweet