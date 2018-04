Vremea s-a schimbat radical! Strat de zapada de zeci de metri in Romania, desi suntem in luna aprilie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stratul de zapada masoara zeci de metri in unele zone pe Transalpina. Soseaua va ramane inchisa in aprilie, intrucat, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, drumarii nu pot interveni cu utilajele, transmite corespondentului MEDIAFAX. Circulatia rutiera pe Drumul National 67C -Transalpina ramane inchisa, din cauza vremii. Salvamontistii au inspectat, marti, zona si au constatat ca, in unele locuri, stratul de omat masoara trei metri, pe carosabil. ”Sunt zone unde zapada, troienita, are pana la zece metri. Sunt cateva zone in care au intrat baietii de la Salvamont unde nu se mai stie unde e drumul. E vorba de zona Pasul Urdele, sub Papusa. Intentionam sa urcam in aceasta saptamana cu autospeciala, cu senilata, ...