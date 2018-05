Vremea se schimba de sambata seara! Vin vijeliile si ploile puternice! Avertizarea meteorologilor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea se schimba incepand de astazi. Desi sambata vom avea din nou temperaturi ridicate, care pot depasi 31 de grade (32 in Capitala), din a doua parte a zilei, incep fenomenele specifice instabilitatii atmosferice. Astfel, in cea mai mare parte a tarii se vor semnala fenomene meteo extreme: ploi torettiale, vijelii, caderi de grindina. Initial, aceste aspecte incep sa se semnaleze la munte si partea de nord si nord-est a Transilvaniei, urmand ca, treptat, pana marti sa curpinda intreaga tara. Meteorologii ANM anunta ca in cele doua zile (sambata si duminica) o unda depresioara slab organizata va aduce averse de ploaie insotite de descarcari electrice si de grindina de dimensiuni mici pe arii extinse in jumatatea vestica a ta ...