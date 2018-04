Vremea se schimba in toata tara! Cand revin ploile

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se schimba vremea! Ne vom bucura de temperaturi placute si de timp frumos pana in data de 15 aprilie, apoi precipitatiile isi vor face simtita aparitia, conform prognozei ANM pe 2 saptamani. Marti, ne vom bucura de vreme in general frumoasa si calda. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in regiunile vestice, nord-vestice, precum si in zona de munte aferenta, unde ziua, pe arii restranse se vor semnala ploi de scurta durata, posibil insotite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat. Maximele vor fi cuprinse intre 18 si 26 de grade, mai ridicate fiind in zona sudica a tarii. In Bucuresti, vremea va fi predominant frumoasa si calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, mai mult senin ziua, iar vantul ...