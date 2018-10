Vremea se schimba radical! Meteorologii anunta temperaturi anormale

Vreme anormala octombrie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea se va schimba radical la sfarsitul acestei saptamani si nu va fi afectat doar teritoriul Romaniei, ci intreaga Europa inclusiv Oceanul Arctic. Vremea se schimba radical in Europa, la finalul acestei saptamani, cand teritoriul continentului va fi cuprins de un val neobisnuit de caldura, care va aduce temperaturi de pana la 30 de grade Celsius. Temperaturi anormal de mari se vor inregistra inclusiv in nordul Scandinaviei si mai sus, inspre Oceanul Arctic, precum si in Groenlanda si Svalbard, informeaza Severe-Weather.eu. Vremea se va incalzi, in toata Europa, la finalul acestei saptamani, iar temperaturile vor fi cu 7-10 grade Celsius mai mari decat normalul acestei perioade. Astfel, te ...