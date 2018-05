Vremea se schimba radical! Scaderi drastice de temperatura in toata Romania

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii anunta, pentru urmatoarele doua saptamani (30 aprilie – 13 mai), o vreme in general calda, cu valori termice mult mai ridicate decat normalul perioadei pana pe 6 mai, in timp ce probabilitatea de aparitie a ploilor de scurta durata, dar intense, este estimata incepand din data de 9 mai, releva prognoza de specialitate, publicata, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Agerpres. In Transilvania, media temperaturilor maxime se va situa, in timpul primei saptamani, cu mult peste cea climatologic specifica inceputului lunii mai, cu valori de 25 – 28 de grade. In intervalul 7 – 9 mai, racirea vremii va determina temperaturi diurne apropiate de cele normale in aceasta perioada, ...