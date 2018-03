Vremea se schimba radical: temperaturi cu peste 15 grade mai coborate

Vremea se va schimba radical în următoarea perioadă. Astfel, dacă până acum temperaturile ajungeau până chiar la 20 de grade, începând de duminică intra in vigoare un nou cod galben de precipitatii insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si racire accentuata a vremii, valabil in 32 de judete si in Capitala. V remea se va raci […]