Vremea severa inchide scolile! Unde nu se fac ore

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scolile au fost inchise in mai multe judete ale tarii si in Bucuresti, din cauza vremii. Autoritatile au luat decizia dupa seria de alerte meteo emise de meteorologii de la ANM. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca scolile se inchid in Bucuresti luni, 26 februarie 2018 si marti, 27 februarie. Este vorba despre scolile de stat din invatamantul preuniversitar. Gabriela Firea a precizat ca decizia de suspendare a cursurilor in poate fi extinsa si in zilele urmatoare, in functie de conditiile meteo. Meteorologii ANM au transmis si o informare legata de cum va evolua vremea in Bucuresti, care indica o racire considerabila. Scoli inchise din cauza conditiilor meteo extreme Autoritatile din Constanta au decis, de asemen ...