Vulcanul Kilauea din Hawaii a erupt din nou, determinand noi evacuari

Vulcanul Kilauea a erupt din nou, marţi, expulzând în atmosferă gaze toxice prin două noi fisuri şi determinând autorităţile să evacueze de urgenţă un al doilea cartier de pe Insula Mare din Hawaii, informează Reuters, conform agerpres.ro.

Agenţia de Protecţie Civilă a emis o informare pentru evacuarea de urgenţă a locuitorilor din zona Lanipuna Gardens, aflată în partea de est a insulei.''Observatorul Vulcanologic din Hawaii confirmă două noi fisuri. Toţi locuitorii din Lanipuna trebuie să evacueze urgent zona'', a anunţat agenţia în acea informare publică, adăugând că cele două fisuri au apărut în apropierea a două intersecţii şi ''au o activitate eruptivă activă''.Marţi, rezidenţii din cea mai afectată zonă de pe insulă, cunoscută sub numele Leilani Estates, au condus prin nori de sulf, pe asfaltul crăpat, în încercarea disperată de a-şi vizita casele, poate pentru ultima oară, înainte ca vulcanul Kilauea, care a distrus deja 35 de locuinţe şi alte structuri, să erupă din nou.Niciun deces şi nicio vătămare corporală gravă nu au fost înregistrate de la momentul în care Kilauea - care a are o activitate vulcanică aproape constantă începând din 1983 - a început să erupă din nou joia trecută, expulzând în aer prin fisuri gaze toxice şi jeturi de lavă cu înălţimi de până la 90 de metri.Circa 1.700 de locuitori au primit ordin de evacuare în Leilani Estates, unde şuvoaiele de lavă incandescentă au ajuns la circa 4 kilometri de fisurile formate în partea estică a Insulei Mari de tunelurile de magmă.Şi alte zone ar putea fi evacuate pe măsură ce ramificaţiile sistemului de fisuri se întind către est, ameninţând cartierele care până în prezent au fost considerate ferite de pericol, potrivit autorităţilor.''Este încă multă magmă în subsol. Seismicitatea este în continuare crescută'', a declarat luni seară şeful protecţiei civile din Hawaii, Talmadge Magno. ''Dacă lucrurile se complică, populaţia trebuie să fie evacuată'', a precizat acesta.Reprezentanţii Observatorului Vulcanologic din Hawaii au declarat weekendul trecut că ''activitatea vulcanică este în creştere şi se estimează că aceasta va continua''. Janet Babb, purtătoare de cuvânt a instituţiei, a spus că erupţiile s-ar putea prelungi ''timp de câteva săptămâni sau luni''. Janet Babb a precizat că activitatea vulcanului care a erupt joi prezintă similarităţi cu un alt eveniment care s-a petrecut în aceeaşi zonă în 1955 şi care a durat 88 de zile. La acea vreme, în zonă trăiau mult mai puţini oameni.Kilauea se numără printre cei mai activi vulcani din lume şi este unul dintre cei cinci de pe insulă. După ce săptămâna precedentă au fost înregistrate mai multe mişcări telurice, vulcanul a erupt joi şi a expulzat lavă în zonele rezidenţiale. Începând de vineri, insula a fost zguduită de o serie de cutremure care au culminat cu un seism cu magnitudinea 6,9.Începând de joi, Kilauea a determinat formarea a 14 fisuri vulcanice prin care au fost expulzate jeturi şi şuvoaie de lavă cu o temperatură de 1.093 de grade Celsius, notează sursa citată.Insula Mare din Hawaii, cu o suprafaţă de 10.430 de kilometri pătraţi, contribuie cu mai puţin de o cincime la veniturile din turism ale acestui stat. Potrivit datelor oficiale, în primele trei luni ale acestui an, 16% din cei 4,81 miliarde de dolari pe care turiştii i-au cheltuit în Hawaii au provenit din Insula Mare, reprezentând mai puţin de jumătate din veniturile obţinute în insulele Oahu şi Maui.