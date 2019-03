'Vulturii' au decis: Cine deschide lista UNPR la europarlamentare

UNPR și-a ales „locomotiva” la alegerile europarlamentare din 26 mai.

Lista candidaților UNPR va fi deschisă de președintele formațiunii, generalul Gabriel Oprea.

„Lista am s-o deschid eu, sa ajut cat mai mult partidul, dar raman aici in tara sa realizez obiectivele formatiunii”, a declarat Oprea, sâmbătă, într-o conferință de presă în București.

El a precizat că dacă UNPR va obține mandate la Bruxelles, el nu va merge în Parlamentul European și-l va lăsa pe următorul candidat pe listă să preia funcția de europarlamentar.

Pe lista UNPR la europarlamentare se vor mai regăsi, printre alții, Ilie Năstase, Anghel Iordănescu și europarlamentarul PSD Claudiu Tănăsescu.

