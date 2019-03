VVV, ’number one’-ul lui Ciolos

Sorin Rosca Stanescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Si Dacian Ciolos are un stalp politic. Cu un background asemanator. Nascut tot din jarul inca viu al fostei Securitati. Si numele sau este Vlad Vasile Voiculescu. Fost ministru al Sanatatii in ’Guvernul sau’. Sa punem in cele ce urmeaza o mica piedica in calea uitarii. Cine este VVV? Ar fi suficient sa il citez pentru inceput pe cel mai mare arheolog al presei de investigatii, Bogdan Tiberiu Iacob, care face o paralela inspirata intre diversi politicieni tineri si trecutul lor obscur. Intre altii, il citeaza si pe Vlad Vasile Voiculescu, care a recunoscut deschis ca militeaza pentru aducerea oamenilor noi in politica, in ciuda faptului ca provine dintr-o familie cu grade foarte ina ...