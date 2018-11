WADA: Reponsabili ai laboratorului antidoping din Bucuresti, concediati pentru ca au falsificat rezultatele unor teste

Doi principali responsabili ai laboratorului antidoping de la Bucureşti au fost concediaţi după ce au fost găsiţi vinovaţi de falsificarea rezultatelor unor teste, pentru a-i proteja pe sportivii dopaţi, informează Reuters, citând un responsabil al Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA).

Laboratorul de la Bucureşti a fost suspendat de WADA în noiembrie 2017, din cauza unor nereguli, iar suspendarea nu a fost ridicată.



Gunter Younger, şeful serviciului de investigaţii al WADA, a afirmat că un avertizor a contactat agenţia, cu unele informaţii despre laborator.

"Am început o investigaţie, ne-am uitat pe e-mailuri şi am discutat cu oameni. Am putut stabili că a existat cu adevărat o acoperire, a cel puţin două eşantioane. Am putut stabili că directorul şi directorul adjunct au fost implicaţi în acoperire", a spus Younger la un simpozion al WADA, organizat la Londra.

Younger, ofiţer al poliţiei din Munchen care a lucrat pentru Europol şi Interpol, a indicat că Guvernul României a îndepărtat din funcţie persoanele implicate. El a menţionat că nu a existat o motivaţie clară pentru acţiunile directorului, sugerând că acesta a acţionat la instrucţiunile altor persoane.

Investigaţia a fost extinsă la "altă entitate" şi a continuat, a precizat Younger.

"Suntem încrezători că până la sfârşitul anului vom avea un rezultat, dar atunci vom spune în primul rând guvernului dacă există destule dovezi şi apoi vom vedea cum va reacţiona. Trebuie să fie cel puţin încă o persoană (implicată)", a adăugat el.

Younger a mai spus că unitatea sa, înfiinţată în 2016, a înregistrat până acum 434 de cazuri, venite în urma semnalărilor avertizorilor de integritate, iar în acest sunt curs de desfăşurare cinci investigaţii.