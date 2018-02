Wall Street, din nou in scadere puternica. Dow Jones, a doua cea mai mare scadere intr-o zi din istoria sa

Bursa de pe Wall Street google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bursa de pe Wall Street a inchis din nou in scadere, joi, iar indicele Dow Jones a inregistrat a doua cea mai mare scadere din istoria sa, de 4,2%, in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut, relateaza MarketWatch, conform news.ro. Indicele S&P 500 a incheiat tranzactiile in coborare cu 3,8%, iar Nasdaq Composite in scadere cu 3,9%, dupa o noua sedinta marcata de fluctuatii mari ale cotatiilor actiunilor. Prin aceste evolutii, Dow Jones si S&P 500 au intrat pe o tendinta de corectie, evolutie definita printr-o scadere de 10% fata de un maxim atins in ianuarie. Volatilitatea din piata s-a mentinut ridicata, iar investitorii nu au putut sa constate ca piata ar atins nivelul mi ...