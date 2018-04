​Wall Street evolueaza in scadere puternica, afectata de evolutia negativa a gigantilor IT

Wall Street google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Principalii indici ai bursei din New York evolueaza in scadere puternica, afectati de marile nume din sectorul tehnologic precum Amazon sau Intel si de revenirea temerilor privind comertul mondial, scrie AFP. In jurul orei 18,25 GMT, Dow Jones Industrial Average ceda 2,82% pana la 23.422,29 puncte, dupa ce pierduse si pana la 3,15%. Nasdaq scadea cu 3,30% pana la 6.830,67 puncte. La minimul sedintei, Nasdaq afisa o scadere de 10,3% fata de cel mai recent record din 12 martie. Indicele S&P 500, care regrupeaza cele mai mari 500 de companii cotate pe Wall Street, scadea cu 2,94% pana la 2.563,33 puncte. Vezi si: Seful isi plange de mila! Dupa ce a permis culegerea datelor a zeci de mil ...