Washingtonul a impus sanctiuni unor firme din China si Rusia, pentru colaborarea cu Coreea de Nord

Distribuie Tweet Facebook E-mail Fostul premier Mihai Tudose a declarat ca in PSD este nevoie de o discutie privind problemele ridicate de Ecaterina Andronescu si Niculae Badalau in scrisorile adresate partidului. „Eu cred ca e ...

Marian Roșca, românul despre care ieri s-a spus că ar fi murit în tragedia din Genova, este de fapt în viață! Starea lui este foarte gravă, dar medicii se chinuie să-l salveze. Familia lui este cea mai afectată, cu atât mai mult cu cât a fost nevoită să-i caute loc de veci până s-a infirmat […] The post Familia românului Marian Roșca, despre care se credea că a murit sub podul de la Genova, i-a căutat acestuia un loc de veci! appeared first on Cancan.ro.