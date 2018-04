Washingtonul denunta un posibil atac chimic in Siria, Damascul neaga acuzatiile

Statele Unite ale Americii au condamnat duminică loviturile forţelor siriene împotriva ultimului grup rebel din estul Ghouta, în apropiere de Damasc, şi au estimat că Rusia poartă responsabilitatea pentru acest atac, întrucât sprijină pe deplin regimul preşedintelui Bashar al-Assad, scrie AGERPRES, citând AFP.

Aceste atacuri au ucis 70 de civili în douăzeci şi patru de ore. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (0SDO) a raportat zeci de cazuri de sufocare, dintre care unele au dus la deces la Douma, ultima enclavă rebelă de la porţile capitalei siriene. Cu toate acestea, OSDO, care are o vastă reţea de surse pe teren, a asigurat că nu poate "confirma sau nega" acuzaţiile de atacuri chimice.



Membri ai Căştilor albe, salvatorii din zonele rebele, au denunţat recurgerea la "gaz cu clor toxic", ceea ce a fost imediat dezminţit de mass-media de stat siriene.



Acestea au negat că forţele guvernamentale au lansat vreun atac chimic, de îndată ce rapoartele au început să circule şi au spus că rebelii din oraşul Douma din provincia Ghouta (estul ţării) sunt pe cale să fie înfrânţi şi răspândesc ştiri false.



Agenţia de ştiri de stat siriană SANA a transmis, citând o sursă oficială, că grupul rebel din Douma, Jaish al-Islam, a ''fabricat informaţii despre un atac chimic într-o încercare divulgată şi eşuată de a împiedica avansarea armatei siriene'', relatează Reuters.



Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) estimează că bilanţul va creşte la peste o sută de morţi, relatează dpa. Potrivit acestei organizaţii, "unele dintre simptomele pe care le prezintă victimele includ: cianoză, spumare la nivelul gurii, iritaţia corneei şi mirosul puternic al a unei substanţe asemănătoare clorului.



"Aceste informaţii, dacă sunt confirmate, sunt terifiante şi necesită un răspuns imediat din partea comunităţii internaţionale", a declarat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat Heather Nauert într-un comunicat.



"Regimul Assad şi susţinătorii săi trebuie să fie traşi la răspundere, iar orice atacuri noi trebuie prevenite imediat", a spus ea.



"Rusia, cu sprijinul său deplin faţă de regim, poartă răspunderea finală pentru aceste atacuri brutale". "Protecţia pe care o acordă Rusia regimului Assad şi eşecul ei de a preveni utilizarea armelor chimice îi pune sub semnul întrebării angajamentul de a rezolva criza în ansamblul său", a adăugat ea.



Forţele regimului Bashar al-Assad au recăpătat deja 95% din zonele rebele din provincia Ghouta, ca urmare a unei ofensive iniţiate la 18 februarie dar şi a unor acorduri de evacuare mediate de aliatul lor rus. Aproximativ 1.600 de civili au murit în această ofensivă.



Regimul sirian a fost acuzat în repetate rânduri că a folosit arma chimică împotriva rebelilor de la începutul conflictului. Organizaţia Naţiunilor Unite consideră în special că a folosit gaz sarin într-un atac din aprilie 2017 asupra satului Khan Sheikhun, susţinut de opoziţie.



Guvernul sirian a negat în mod repetat utilizarea de arme chimice în timpul conflictului.