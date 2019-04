alegeri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parlamentul European a anuntat lansarea unui website dedicat rezultatelor alegerilor europene. Acest nou website dinamic contine toate rezultatele alegerilor europene trecute si actuale, si este acum disponibil in toate limbile oficiale ale UE. Dacian Ciolos HABAR NU ARE cine sunt candidatii de pe propriile liste europarlamentare rezultate-alegeri.eu va fi actualizat in timp real in noaptea alegerilor cu rezultate de ansamblu de pe intreg teritoriul Uniunii, inclusiv rezultate nationale separate, pe masura ce detalii sunt transmise de autoritatile nationale. Website-ul contine componenta tuturor Parlamentelor Europene trecute incepand din 1984, defalcari in functie de partide nationale si grupuri ...