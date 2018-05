Weekend cu canicula! Temperaturile ajung si la 32 de grade Celsius

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sfarsitul de saptamana va fi unul deosebit de cald, cu temperaturi care vor depasi cu 10 grade media de temperatura a perioadei. Potrivit meteorologilor, va fi un weekend de vara. „Pe pacursul zilei de sambata, vremea se mentine deosebit de calda in toate zonele tarii, iar maximele vor fi cuprinse intre 26 si 32 de grade, valori care sunt cu pana la 10 grade mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada. Temperaturile minime din cursul noptii de sambata spre duminica vor fi cuprinse intre 9 si 18 grade, cu valori mai scazute in zonele depresionare”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Oana Paduraru, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie. Potrivit meteorologului, weekendul va f ...