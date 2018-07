Weekend incendiar pentru Bianca Dragusanu! Si-a facut de cap in club, dupa ce s-a impacat cu Tristan Tate

tristantatebianca

Bianca Dragusanu stie cum sa se disreze si sa isi traiasca viata la maxim, asta e sigur! Frumoasa mamica traieste o poveste de dragoste cu iz de telenovela alaturi de englezul Tristan Tate, iar recent au fost surprinsi sarutandu-se cu patos, anuntand impacarea.

Toate bune si frumoase, iar cei doi pareau ca au dat din nou unda verde dragostei, dar iata ca weekend-ul acesta blondina a vrut sa se distreze alaturi de prieteni dragi. Bianca Dragusanu a fost prezenta sambata seara intr-un club de fite din Capitala, acolo unde a atras toate privirile cu trupul ei perfect tonifiat si cu miscarile de felina.

Bianca Dragusanu a purtat o rochie cu paiete si a stralucit la propriu sub luminile stroboscoapelor din club. Dovada sunt videoclipurile postate de blondina pe Instagram, in care si-a prezentat si gasca de prieteni, dar nici urma de Tristan Tate! Englezul este un impatimit al petrecerilor din cluburile de noapte, dar iata de a primit absenta de data aceasta. Sa fie probleme in relatia celor doi sau doar nu au gusturi asemanatoare cand vine vorba de distractie? In orice caz, blondina a bifat inca un weekend incendiar si a demonstrat inca o data cat de mult stie sa se ditreze.

