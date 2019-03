Weekend la Opera! Opera Nationala Romana Iasi ofera o noua surpriza extraordinara

Opera Nationala Romana Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Opera Nationala Romana Iasi ofera o noua surpriza extraordinara in aceasta seara oferind un spectacol dedicat publicului de toate varstele. Ca urmare a interesului deosebit aratat de public pentru ineditul spectacolul „Imagine all the people”, creatia unica in peisajul liric din tara poate fi vizionata in aceasta seara incepand cu ora 18.30. Piesa, inspirata din celebra melodie a lui John Lennon, „Imagine”, este incadrata in tipologia teatru-coregrafie si regizata de Gigi Caciuleanu. „Acest spectacol este «spus» intr-un limbaj care mi-este propriu, cu felul meu personal de a vedea, de a gandi si de a «face» dans. Idei organizate sub for ...