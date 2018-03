Whatsapp, o noua schimbare majora. Ce functie vor avea la dispozitie utilizatorii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); WhatsApp va modifica functia prin care utilizatorii aplicatiei pot retrage mesajele pe care le-au trimis altor utilizatori. Astfel, utilizatorii, vor avea la dispozitie peste o ora pentru a face acest lucru, scrie nme.com. Initial, functia de retragere a mesajelor trimise altor utilizatori pe WhatsApp nu era disponibila. Apoi, aplicatia a introdus aeceasta functie, permitandu-le utilizatorilor sa retraga mesajele in aproximativ sapte minute. Mesajul trebuia sters in 6 minute din momentul in care era trimis Curand, insa, potrivit WABetaInfo, utilizatorii vor avea la dispozitie 68 de minute si 16 secunde pentru a elimina mesajele pe care le-au trimis, astfel incat sa nu le mai vada nici destinatarii acestora. Mesajele trimise pe ...