WhatsApp, schimbare URIASA pentru utilizatorii din Europa! Milioane de oameni vor fi afectati

WhatsApp, popularul serviciu de mesagerie online detinut de Inc, a decis sa ridice varsta minima a utilizatorilor sai din Europa de la varsta de 13 ani la 16 ani. In acest mod se va conforma la noile norme de confidentialitate in ceea ce priveste datele private, care vor intra in vigoare incepand cu luna viitoare. WhatsApp va cere utilizatorilor europeni sa confirme ca au cel putin varsta de 16 ani atunci cand acestora li se va cere sa accepte noile conditii de utilizare si noile politici de confidentialitate furnizate de divizia WhatsApp Ireland Ltd in saptamanile urmatoare. Deocamdata, nu este clar modul in care limita de varsta va fi verificata, tinand cont de faptul ca datele care sunt cerute si detinute de acest servici ...