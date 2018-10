Wildlife Photographer of the Year: Fotografia cu doua maimute aurii, castigatoarea marelui premiu

Fotograful olandez Marsel van Oosten a fost desemnat câştigător al prestigiosului Wildlife Photographer of the Year pentru portretul său intitulat "The Golden Couple" (cuplul de aur), care a surprins două primate aurii cu nas cârn în habitatul lor, potrivit CNN. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Fotografia cu perechea maiestuoasă a fost aleasă dintre 45.000 înscrise şi dintre alţi 18 câştigători la diferite categorii care au concurat pentru premiul cel mare, acordat anual de Muzeul de Istorie Naturală din Marea Britanie "Această imagine este într-un anumit fel tradiţională - un portret. Însă frapantă şi ce animale magice", a spus Roz Kidman Cox, preşedinta juriului. "Este un memento simbolic al frumuseţii naturii. Este o operă de artă demnă de a fi expusă în orice galerie din lume", a adăugat ea. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Maimuţele dintr-o specie aflată pe cale de dispariţie (subspecia numără nu mai mult de 3.800 de exemplare), o femelă şi un mascul, urmăreau o altercaţie între doi masculi din grupul lor de 50 de exemplare puternice, în momentul în care Van Oosten a realizat fotografia câştigătoare. El a petrecut mai multe zile observând creaturile în timpul lunilor de primăvară din Munţii Quinling din China. Puiul de leopard Mathoja din Rezervaţia Mashatu Game, în Botswana, fotografiat de Skye Meaker. Două bufniţe, o salamandră şi o gorilă de munte se numără printre celelalte subiecte care i-au ajutat pe fotografii vieţii sălbatice să câştige premiile la mai multe categorii. Muzeul de Istorie Naturală din Londra a selectat câştigătorii din pes ...