Will Smith, naratorul unui documentar despre Terra realizat de regizorul Darren Aronofsky

Will Smith va fi naratorul versiunii originale a documentarului despre planeta noastră "One Strange Rock" realizat în zece episoade de reputatul regizor Darren Aronofsky pentru postul de televiziune National Geographic ce va fi lansat la 25 martie şi care prezintă "o călătorie epică" în jurul Pământului, relatează AGERPRES,citând EFE.

Aronofsky, regizorul unor filme ca 'Requiem for a Dream' (2000), 'Black Swan' (2010) sau 'Mother' (2017), trece în revistă prin acest serial documentar istoria planetei noastre străbătând 45 de ţări, şase continente şi chiar spaţiul cosmic.



Mai mulţi astronauţi îşi vor prezenta experienţele personale după ce au orbitat în jurul Terrei, printre care Chris Hadfield, Jeff Hoffman, Mae Jemison, Jerry Linenger, Mike Massimino, Leland Melvin, Nicole Stott şi Peggy Whitson.



Darren Aronofsky şi-a exprimat emoţia prezentându-l pe Will Smith ca povestitor, considerând că este "ghidul perfect pentru a-i transporta pe spectatori prin istoria minunilor uimitoare care fac posibilă viaţa pe Terra", a declarat regizorul într-un comunicat publicat de National Geographic.



Produs de Jane Root, Protozoa Pictures şi Nutopia, documentarul "One Strange Rock"' va putea fi urmărit în 43 de limbi străine şi va avea simultan premiera în 172 de ţări.