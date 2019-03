Windows 10 se updateaza in Aprilie 2019. Iata ce aduce nou

La scurt timp dupa liberalizarea pietei de energie, pe acest sector au aparut numeroase companii care incearca sa faca concurenta furnizorilor de ultima instanta, asa cum este compania E.ON sau Enel, spre exemplu. Acestia se folosesc de diverse metode pentru a racola clienti, iar de cele mai multe ori se prezinta ca fiind angajati ai E.ON si solicita reinnoirea contractelor. In realitate insa, oamenii semneaza contracte de furnizare a energiei electrice cu o alta firma decat pana acum, iar mai departe, acest lucru se simte in facturi si calitatea serviciilor.

Andreea Mantea a rabufnit la TV, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Atmosfera s-a incins, dupa ce Hamude, unul dintre concurentii de la "Puterea Dragostei" s-a suparat ca Adrian, un alt participant la show, nu a primit cartonas galben la fel ca el. Intre frumoasa prezentatoare si Hamude a urmat un schimb de replici acide, in urma carora tanarul a parasit emisiunea. Hamude a parasit emisiunea Puterea Dragostei. Tanarul s-a suparat ca Adrian nu a primit cartonas galben, ca el.

Augustin Lazar a anuntat ca isi va depune candidatura pentru un nou mandat de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Ministrul Justitiei Tudorel Toader a spus marti, la sediul institutiei, ca „orice procuror are dreptul sa se inscrie". „Orice procuror care indeplineste conditiile legii are dreptul sa se inscrie. Eu voi fi in comisia de selectie, care face propunerea catre CSM si mai departe catre presedinte, ma voi exprima acolo", a spus Tudorel Toader.

Exista subiecte oarecum tabu de care e bine sa nu discuti, pentru ca s-ar putea sa nu primesti prea multe aplauze. Nu toata lumea gandeste ca tine, nu toata lumea crede in aceleasi principii, ca atare trebuie sa eviti conversatiile care pot genera dispute. Tu ai preferintele tale si in plan politic, si spiritual, si cultural, or cei cu care intri azi in legatura