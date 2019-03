Workshop organizat de Universitatea Tehnica intre 28-29 martie despre „Georeferentierea si prelucrarea datelor laser scaner terestru (LST) si a imaginilor UAV”

TUIASI google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, prin Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului, organizeaza o noua editie a workshopului „Georeferentierea si prelucrarea datelor laser scanner terestru (LST) si a imaginilor UAV in perioada 28 – 29 martie 2019. Workshop-ul se adreseaza cercetatorilor, persoanelor din productie si studentilor interesati de georeferentierea si prelucrarea norilor de puncte laser scaner terestru (LST) si a imaginilor preluate cu un sistem aeropurtat fara pilot (UAV). Se accepta un numar de maxim 20 cursanti ce vor fi selectati in functie de ordinea inscrierii. Workshopul se va tine in limba romana si engleza. Workshop-ul ofera o introducer ...