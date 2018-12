WOW! Prima declaratie si prima poza facuta de Adela Popescu dupa ce a nascut! Fanii sunt in delir

Adela Popescu a dat prima declaratie dupa ce a nascut 6 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bucurie mare in familia Adelei Popescu si a lui Radu Valcan! Tocmai a venit pe lume cel de-al doilea copil al cuplului. Adela Popescu este in culmea fericirii, adaugand inca un membru familiei. In aceasta dimineata, dupa 5 ore de travaliu, vedeta a nascut un baietel perfect sanatos. Imediat dupa fericitul eveniment, Adela a vrut sa impartaseasca frumoasa veste cu fanii ei, asa ca a postat pe o poza in care i se citeste fericirea pe chip. „Gataaaaaa! Uraaaa! ???? Iata chipul meu obosit, imediat ce am iesit din sala de nasteri, dupa cinci ore grele de travaliu. O fotografie mai buna nu am, dar sper sa simtiti si voi fericirea nemasurata pe care o simt eu ca ...