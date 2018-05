WTA a anuntat noul clasament mondial: Mihaela Buzarnescu e protagonista saptamanii

Mihaela Buzarnescu

Asociatia de Tenis Feminin (WTA) a anuntat, luni dimineata, noul clasament mondial, in care Mihaela Buzarnescu este protagonista saptamanii.



Sportiva noastra a facut cel mai important salt dintre jucatoarele aflate in top 50. Mihaela a urcat cinci locuri si o regasim in aceasta saptamana pe locul 32 WTA, cea mai buna clasare din intreaga cariera.



De altfel, Mihaela a devenit a doua jucatoare a Romaniei, dupa Simona Halep, care ramane pe primul loc.



Sorana Cirstea a coborat un loc pana pe 36, Irina Begu cade doua pozitii pana pe 38, in timp ce Monica Niculescu urca trei pozitii pana pe 61. Ana Bogdan ramane pe 68.



Cum arata top 10:



1. Simona Halep 8.055 puncte



2. Caroline Wozniacki 6.790

3. Garbine Muguruza 6.065

4. Elina Svitolina 5.450

5. Jelena Ostapenko 5.273

6. Karolina Pliskova 5.100

7. Caroline Garcia 4.700

8. Venus Williams 4.276

9. Sloane Stephens 3.939

10. Petra Kvitova 3.550

