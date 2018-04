WTA a anuntat noul clasament mondial: Schimbari pentru sportivele noastre

tennis

Asociatia de Tenis Feminin (WTA) a anuntat, luni dimineata, noul clasament mondial, in care sportivele noastre si-au schimbat in mare masura pozitiile ocupate saptamana trecuta.



In ierarhia prezentata de WTA, Irina Begu a urcat o pozitie si a ajuns pe locul 37.



De asemenea, Mihaela Buzarnescu a facut si ea un salt de un loc si a ajuns pe 39.



Monica Niculescu este si ea in crestere cu o pozitie si o regasim pe locul 63.



Irina Bara coboara insa cinci locuri si ajunge pe locul 156.



Simona Halep ramane pe primul loc, Sorana Cirstea pe 34, iar Ana Bogdan pe 66.



Cum arata top 10:



1. Simona Halep 8.140 puncte

2. Caroline Wozniacki 6.790

3. Garbine Muguruza 6.065

4. Elina Svitolina 5.630

5. Jelena Ostapenko 5.307

6. Karolina Pliskova 4.730

7. Caroline Garcia 4.615

8. Venus Williams 4.276

9. Sloane Stephens 3.938

10. Petra Kvitova 3.271

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.