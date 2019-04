WTA Charlestone și-a desemnat finalistele: Madison Keys și Caroline Wozniacki vor lua startul in ultimul act al competiției din SUA

WTA Charlestone și-a desemnat finalistele. În ultimul act al competiției din SUA vor lua startul Madison Keys (SUA; 18 WTA) și Caroline Wozniacki (Danemarca; 13 WTA). Partida este programată duminică, de la 20:00, potrivit Mediafax.

Finala de la Charlestone este prima pentru ambele sportive din acest sezon. Favorită este Wozniacki, cea care se află în avantaj și din prisma rezultatelor înregistrate în duelurile directe. S-a impus în singurele două confruntări, cu 2-0 la seturi, la US Open, în 2016, și Indian Wells, în 2017.

Traseul lui Keys până în finală a fost unul dificil încă din primul tur. A trecut cu greu de Tatjana Maria, în 3 seturi, dar a mai disputat încă un meci greu și în sferturile turneului, cu Sloane Stephens. Rezultatele lui Keys la Charlestone:

vs. Tatjana Maria (Germania; 59 WTA) – 7-6(5); 4-6; 6-4

vs. Jelena Ostapenko (Letonia; 31 WTA) – 7-5; 6-2

vs. Sloane Stephens (SUA; 8 WTA) – 7-6(6); 4-6; 6-2

vs. Monica Puig (Puerto Rico; 63 WTA) – 6-4; 6-0

Wozniacki a avut parte de un singur meci de 3 seturi, cu Mihaela Buzărnescu, în optimile de finală. Parcurusl danezei:

vs. Laura Siegemund (Germania; 104 WTA) – 6-2; 6-2

vs. Mihaela Buzărnescu (30 WTA) – 6-4; 3-6; 6-3

vs. Maria Sakkari (Grecia; 50 WTA) – 6-2; 6-2

vs. Petra Martic (Croația; 53 WTA) – 6-3; 6-4