Bianca Andreescu (24 WTA) este de neoprit si la Miami, acolo unde a invins-o in turul al doilea pe Sofia Kenin (34 WTA), cap de serie 32, scor 6-3, 6-3, luandu-si astfel revansa in fata americancei. Kenin este ultima jucatoare care a invins-o pe Andreescu in acest sezon, in semifinale la Acapulco. Bianca Andreescu s-a impus dupa 92 de minute in fata Sofiei Kenin (20 de ani), ajungand la 30 (!) de victorii in actualul sezon. Jucatoarea de 18 ani se afla la al noualea succes consecutiv, ultima infrangere fiind inregistrata in semifinalele de la Acapulco ( invinsa chiar de Sofia Kenin, scor 6-4, 3-6, 7-5). In turul al treilea de la Miami am putea avea parte de reeditarea finalei de la Indian Wells ...