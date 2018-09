Wuhan: Monica Niculescu si Vania King, calificare in optimi

Monica Niculescu si Vania King google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Perechea formata din Monica Niculescu si Vania King s-a calificat in optimile turneului de la Wuhan, dotat cu premii in valoare totala de 2,7 milioane de dolari. Cele doua au trecut de echipa Aleksandra Krunic/ Katerina Siniakova, scor 6-4, 6-2, dupa o ora si 13 minute de joc. Primul set a fost unul cu probleme la serviciu de ambele parti. In ciuda procentajului de 89% pe primul serviciu de partea romancei si a americanei, Krunic si Siniakova au reusit sa faca de doua ori break. Niculescu si King au revenit de fiecare data si au facut al treilea break cu care au reusit sa castige setul, scor 6-4. Setul secund a mers cap la cap pana la scorul de 2-2, de unde jucatoarea noastra si Vania ...