Wynona Ryder si Keanu Reeves au fost casatoriti de un preot roman! 

In cadrul unei actiuni de promovare a noului film in care joaca impreuna - Destination Wedding - Winona Ryder si Keanu Reeves au ajuns la concluzia ca s-ar putea sa fie casatoriti de mai bine de 16 ani... Evenimentul la care au facut referire s-a intamplat in 1992, cand au filmat in Romania pentru "Dracula", o alta ecranizare dupa cartea lui Bram Stoker. "Noi chiar ne-am casatorit in «Dracula». Nu, jur ca am impresia ca ne-am casatorit in viata reala! In acea scena, Francis Ford Coppola a folosit un preot roman autentic. Noi am filmat si el a facut tot ce trebuia facut. Asa ca eu cred ca suntem casatoriti", a spus Winona Ryder. Winona i-a reamin ...