Yoko Ono a lansat un cover al piesei "Imagine" a lui John Lennon - VIDEO

Artista Yoko Ono, în vârstă de 85 de ani, a lansat un nou cover, minimalist, al piesei "Imagine" a lui John Lennon, pentru a marca 78 de ani de la naşterea fostului membru The Beatles. Versiunea va apărea pe viitorul album al lui Yoko Ono, "Warzone", care va fi lansat pe 19 octombrie. După 50 de ani petrecuţi în industria muzicală, Ono a lansat 20 de albume. Pe "Warzone", Ono a reluat 13 cântece din perioada 1970-2009 şi le-a reimaginat. "Warzone", care va fi lansat în 19 octombrie şi care este produs de fiul ei Sean Ono Lennon, reia melodii scrise de Yoko Ono din 1970, între care "Imagine", imnul pentru pace cântat de John Lennon, soţul ei, care va încheia albumul. Vorbind despre noua piesă, Ono a explicat: "Imagine a fost singura piesă la care am fost complet nervoasă, pentru că toată lumea o ştie şi aş fi putut fi criticată, dar m-am gândit că este foarte important să o fac şi nervozitatea mea trebuia să fie în planul doi". Ea a adăugat: "John şi cu mine am creat mult împreună şi ar fi fost fericit că am făcut asta". Yoko Ono, care a crescut la Tokyo şi New York, a început să devină o stea a muzicii avangardiste când l-a întâlnit pe John Lennon şi a devenit a doua sa soţie. Cuplul a folosit luna de miere ca pe un mijloc de a protesta împotriva războiului din Vietnam, cu faimoasa lor "manifestaţie în pat", în patul păcii. Yoko Ono a rămas o militantă pentru pace şi a căutat să păstreze moştenirea lui John Lennon după asasinarea fostului muzician de la The Beatles în faţa apartamentulu ...