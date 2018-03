Zboruri Bucuresti - Iasi, amanate. Avioanele sunt blocate la sol din cauza fenomenului de ploaie inghetata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fenomenul meteorologic rar "freezing rain" sau ploaia inghetata, impiedica in prezent decolarea avioanelor de pe aeroportul Otopeni, si nu se stie cat va dura aceasta situatie, potrivit Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB). In prezent sunt afectate 10 zoburi. Ultima decolare a avut loc la ora 11:00. Foarte multe curse care au fost amanate la decolare pentru ca sistemul de degivrare nu face fata fenomenelor de afara. "Freezing rain aplica un strat de glazura pe suprafata avioanelor. In cazul aceste ploi care ingheata, timpul intre momentul aplicarii lichidului degivrant si momentul in care pe suprafata avionului se formeaza pelicula de gheata este foarte mic", afirma Valentin Iordache, purtator d ...