Zborurile au fost reluate la Aeroportul Iasi. Posibilitatea unui blocaj din cauza dejivrarii nu a fost eliminata

Date fiind conditiile meteo la Iasi, din ultimele ore, reprezentantii Aeroportului Iasi informeaza ca acesta a devenit operabil. Se intervine prompt si constant cu utilaje pentru operarea in deplina siguranta a zborurilor. Procesul de deszapezire a suprafetelor de miscare (pista de aterizare-decolare si platforma de stationare a aeronavelor) se desfasoara in conformitate cu cerintele in vigoare. Citeste si: UPDATE - Problema MAJORA pe Aeroportul Iasi! Niciun zbor nu pleaca! Lipsa totala de dejivrant - FOTO/VIDEO "Patru din zborurile anulate in ultimele ore de pe Aeroportul Iasi au fost reluate in cursul noptii de ieri (doua curse Otopeni, Munchen si Bergamo), iar pana la aceasta ora, cursele programate astazi se ...