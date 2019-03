Zborurile cu Boeing 737 Max, suspendate si in Romania. Reactiile pasagerilor de pe Otopeni

Aeroport google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zborurile avioanelor “Boeing 737 Max-8 si Max 9, au fost suspendate marti seara de Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei in urma tragediei de duminica din Etiopia, soldata cu 157 de morti. Zborurile avioanelor, “Boeing 737 Max-8 si Max 9, au fost suspendate marti seara de Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei in urma tragediei de duminica din Etiopia, soldata cu 157 de morti. Directiva de siguranta a intrat in vigoare la ora 21:00 ora Romaniei. Decizia vine dupa ce mai multe tari europene au decis sa suspende accesul acestui tip de avion in spatiul lor aerian. Boeing 737 Max a fost implicat si in catastrofa de acum 4 luni a companiei indoneziene Lion Air, cand 189 de persoane au ...