Zece persoane au murit dupa ce un hotel s-a prabusit. Cauza tragediei este halucinanta - VIDEO

Cel putin zece persoane au decedat, iar alte sase au fost ranite, in urma prabusirii unui hotel din orasul Indore, in zona centrala a Indiei, a anuntat un oficial al politiei locale, informeaza cotidianul Times of India. Potrivit presei locale, cladirea s-ar fi prabusit dupa ce un vehicul s-a izbit de hotelul darapanat, vechi de mai multi zeci de ani. Sute de localnici au ajutat echipele de salvare sa caute victimele prinse sub daramaturi. Astfel de incidente se produc frecvent in India in conditiile in care reglementarile privind constructiile sunt deseori incalcate, iar multe structuri vechi nu sunt renovate.