Zeci de amenzi aplicate de politistii locali din Constanta intr-o singura zi. Ce nereguli au fost constatate si sanctionate de agenti

”Nici abaterile din domeniul protecției mediului și activității comerciale nu au lipsit, astfel, au fost aplicate sancțiuni contravenționale pentru acte de comerț ilicit desfășurate pe plaja, desfășurarea de activități comerciale de către operatorii economici fără a deține autorizație/ program de funcționare, încălcarea normelor privind menținerea curățeniei și protejarea mediului in municipiul Constanta. Concluzionând, in data de 27.07.2018, politiștii locali constănțeni au aplicat 283 de amenzi contravenționale in valoare totala de 63.760 lei” - au mai transmis reprezentanții Direcției Generale Poliția Locală Constanța.