Zeci de copii au fost jigniti si amenintati de profesoara lor: "Nu-mi place de voi, va dau nota doi"

Zeci de copii au fost jigniti si amenintati de profesoara lor, in doua scoli din Bucuresti. De la catedra, femeia le arunca elevilor cuvinte grele. O demonstreaza o inregistrare revoltatoare, care i-a scos astazi in strada pe parinti. Oamenii nu vor sa isi mai lase copiii la ora de tehnologie si au facut plangeri impotriva profesoarei, la Inspectoratul Scolar si la Protectia Copilului. Va dau la toti 2, de la un capat la altul! Natie de mahalagii, de prost crescuti, cu aere de genii, astia sunteti! Sunt cuvintele profesoarei de tehnologie, care preda la doua scoli din sectorul 6. De la inceputul anului, in fiecare zi, si-ar fi tratat elevii cu reprosuri si amenintari, acuza parintii. Parinte: Traiesc int ...