Zeci de experți din 15 țari europene, prezenți la Conferința Rețelei Europene de Dezvoltare Rurala, gazduita de USAMV Cluj-Napoca

USAMV

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară este onorată să găzduiască un nou eveniment de amploare pe harta europeană.

Astfel, în intervalul 17-19 septembrie, universitatea noastră va fi gazda celei de-a XVI-a Conferințe a Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală (ERDN), intitulată ”CAP 2020+: experiences and ideas for future rural areas and development”.

ERDN a fost înființată în anul 2002, pentru a integra eforturile și competențele diverselor instituții europene responsabile cu dezvoltarea spațiului rural, în principal a centrelor de cercetare din țările Europei centrale, estice și sud-estice. Coordonarea activităților rețelei este realizată de către ”Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute (IAFE-NRI)”, din Varșovia (Polonia).

Una din caracteristicile principale ale dezvoltării rurale este complexitatea acesteia. Rezultatele cercetărilor privind situația mediului rural vor fi prezentate în cadrul secțiunilor conferinței, de către un număr de peste 50 de participanți din țări precum: România, Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Olanda, Germania, Italia, Franța, Marea Britanie, Austria, Ucraina și Lituania.

Cercetătorii prezenți la conferință vor discuta despre realizările și experiențele rezultate în urma implementării politicilor agricole atât în țările europene cât și non europene, precum și despre problemele economice și dilemele sociale cu care se confruntă agricultura familială din zonele rurale în secolul XXI.

Se dorește ca punctele de vedere exprimate în cadrul conferinței să fie luate în considerare cu ocazia forumurilor Uniunii Europene ce vor dezbate viitoarea Politică Agricolă Comună.

Reuniunea va fi găzduită de Amfiteatrul ”Regele Ferdinand” din cadrul Institutului pentru Științele Vieții.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.