Zeci de marinari au fost rapiti dupa ce nava lor a fost atacata de pirati

O nava ce opereaza sub pavilion elvetian a fost atacata in largul apelor nigeriene, a anuntat sambata Ministerul de Externe de la Berna, presa informand ca 12 membri ai echipajului au fost rapiti, transmite AFP. Ministerul Afacerilor Externe a fost „informat de atacul asupra navei Glarus, sub pavilion elvetian, in drum de-a lungul coastelor nigeriene", arata un comunicat remis AFP. SUA: Trei sferturi dintre condamnatii pentru terorism dupa 2001 s-au nascut in strainatate Autoritatile elvetiene sunt in contact cu armatorul, a adaugat aceeasi sursa, fara a furniza mai multe detalii. Conform presei elvetiene, piratii au atacat nava care transporta grau de la Lagos la Port Harco ...