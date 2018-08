Zeci de mii de tigarete, confiscate de politisti. Au fost peste 30 de perchezitii intr-o saptamana

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 33 de percheziții și au instituit măsuri asigurătorii în valoare de peste 4.400.000 de lei, în cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane bănuite deÎn perioada 4 - 10 august a.c., sub coordonareadin cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au efectuat 33 de percheziții domiciliare și au pus în aplicare 22 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare penale ce vizează infracțiuni economice.În cauzele penale instrumentate, faţă de 88 de persoane s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale.De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri, în valoare totală de peste 4.412.958 de lei, dintre care 514.000 de lei în numerar sau în cont bancar și au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de 227.276 de lei. Totodată, au fost ridicate, în vederea confiscării, peste 56.835 de ţigarete și 151 de litri de alcool.La data de 4 august a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au efectuat 22 percheziţii la locuințele mai multor persoane bănuite de contrabandă cu ţigarete, pe raza județelorActivitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal, aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vrancea, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.Din cercetări a rezultat că, în perioada august 2017 – august a.c., mai multe persoane ar fi achiziționat, transportat, depozitat importante cantități de țigarete provenite din contrabandă și ulterior le-ar fi oferit spre comercializare, en-gross sau en-detail.În urma activităților, polițiștii au descoperit și ridicat 41.155 de țigarete diferite mărci, ambalate în pachete fără timbre fiscale aplicate, 47 de pachete de articole pirotehnice, o sabie, 91.314 lei și 240 de euro, susceptibile a proveni din săvârșirea infracțiunii de contrabandă.Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vrancea, inspectoratelor de poliție județene Suceava, Galați, Bacău și Vaslui, al Grupării Mobile de Jandarmi Bacău și I.J.J. Vrancea.Poliţiştii continuă documentarea activității infracționale, sub coordonarea unității de parchet competente, sub aspectul săvârșirii infracţiunii de