Zeci de morți dupa seismul de 7,5 grade produs vineri in zona insulei Sulawesi din Indonezia (imagini terifiante)

Cel puțin 30 de persoane au decedat în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 grade, produs vineri, în zona insulei Sulawesi din Indonezia, care a provocat un tsunami, a declarat un oficial din cadrul sistemului sanitar, informează agenția Reuters preluat de mediafax.

Doctorul Komang Adi Sujendra a transmis sâmbătă că morți au fost aduși la spitalul din Palu unde lucrează el, precizând că alte 12 persoane au fost rănite și necesită operații ortopedice.

Autoritățile spun că eforturile de căutare și salvare sunt îngreunate din cauză că seismul a provocat căderea curentului și comunicaților în zona orașului Palu și localității Donggala, ultima aflată la doar 27 de kilometri de epicentrul seismului.

Până în acest moment nu există un bilanț oficial, însă reprezentanți autorităților indoneziene au comunicat vineri noapte că informațiile inițiale indică faptul că mai multe persoane au decedat în urma prăbușirii unor clădiri.

Un centru comercial din orașul Palu, capitala provinciei Sulawesi centrală, a fost parțial distrus de seism și tsunami.

Valul tsunami a lovit două orașe, Palu și Donggala.

