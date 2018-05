Zeci de morți și raniți in urma unei serii de atacuri ale musulmanilor impotriva unor biserici in Indonezia

Cel puţin opt persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 38 au fost rănite duminică în atentate cu bombă, printre care unul sinucigaş, împotriva unor biserici din Surabaya, în Indonezia, ţară cu cel mai mare număr de musulmani din lume, a informat poliţia, relatează AFP preluat de Agerpres.

Cele trei atacuri au fost comise în trei locuri diferite la interval de 10 minute, prima explozie producându-se la orele 07.30 (00.30 GMT), a precizat poliţia din Surabaya, al doilea oraş ca mărime din Indonezia, în estul Insulei Java.



"Au avut loc atacuri împotriva a trei biserici", a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei locale, Frans Barung Mangera, precizând că doi poliţişti se află printre răniţi. Aceste atacuri nu au fost revendicate.



Cel puţin unul dintre atacatorii care şi-au detonat bombele la biserica romano-catolică Santa Maria a fost ucis.



#UPDATE: A confirmed nine people are dead and 35 others are wounded as a result of an IS-inspired militant group's suicide bombings in Indonesia. #9Newshttps://t.co/PBLZkIW2Q2