Zeci de oameni au fost arestati in Franta! Veste galbene fac prapad! Armata a iesit pe strada

"Vestele galbene" manifesteaza din nou sambata in Franta, intr-un climat de tensiune exacerbata de teama de noi violente, in urma careia guvernul a instituit un dispozitiv de securitate drastic si controversat, comenteaza AFP. Manifestantii au inceput sa se adune sambata in mai multe orase pentru a 19-a sambata consecutiv de mobilizare, sub atenta supraveghere a unui dispozitiv de securitate intarit, la o saptamana dupa actele de vandalism comise pe Champs-Elysees la Paris, informeaza Francetvinfo. La Nisa, unde urmeaza sa inceapa duminica vizita oficiala a presedintelui chinez Xi Jiping, cateva zeci de persoane, unele imbracate in veste galbene, au sfidat interdictia de a manifes ...