Zeci de pensionari din Iasi au incasat ilegal pensii uriase. Casa de Pensii Iasi incearca recuperarea banilor platiti in plus - VIDEO

Maria Andronache, directorul Casei de Pensii Iasi a fost prezenta in emisiunea BZI LIVE unde a prezentat informatii importante pentru pensionarii din Iasi. Unul dintre aspectele cu care s-au confruntat angajatii institutiei au fost pensiile acordate ilegal unor anumite categorii de pensionari. Numai anul trecut au fost 30 de cazuri. "In urma unui control efectuat la institutia noastra de Casa de Pensii Bucuresti s-au descoperit aceste nereguli. Din pacate sunt pensionari care au incasat bani mai multi decat li se cuveneau. Este vorba de acele persoane pensionate anticipat pe invaliditate, care nu au voie sa incaseze venituri din aceasta pensie, venituri din activitati independente. Am facut debite persoanelor In cauza. Rec ...