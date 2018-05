Zeci de perchezitii au avut loc in ultima saptamana la suspecti de infractiuni economice. Descinderi au fost si la Constanta

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 165 de percheziții, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracțiuni economice.Potrivit Poliției Române, în perioada 12 – 18 mai a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au efectuat 165 de percheziții domiciliare și au pus în aplicare 41 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare penale ce vizează infracțiuni economice.În cauzele penale instrumentate, faţă de 141 de persoane s-a dispus începerea urmăririi penale, fiind luate măsuri preventive față de 36 dintre acestea (9 persoane reținute, 18 puse sub control judiciar, 3 arestate la domiciliu și 6 arestate preventiv).De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri, în valoare de peste aproape 3.000.000 de lei, dintre care peste 316.000 de lei în numerar sau în cont bancar și au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de peste 1.480.000 de lei. Au fost ridicate, în vederea confiscării, peste 580.000 de ţigarete, 1.684 kg. de tutun. și aproape 1.400 de litri de alcool.Exemple:La data de 13 mai a.c., polițiști de investigare a criminalităţii economice din București, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, au efectuat 18 percheziții domiciliare, în București și în județele Ilfov şi Prahova. Au fost vizate persoane bănuite de contrabandă și fapte prevăzute de Codul Fiscal.A fost prins în flagrant o persoană, în timp ce cumpăra ţigarete de contrabandă, în incinta unui depozit din capitală. În urma verificărilor la această adresă, polițiștii au găsit 398.600 de ţigarete de contrabandă, fără a fi marcate corespunzător.Asupra celui care le deținea au fost găsite sumele de 20.075 de euro şi 9.286 de lei, iar de la domiciliu său au mai fost ridicate sumele de 200 USD, 5.470 de euro şi 20.603 de lei (bani susceptibili a proveni din infracțiuni).De asemenea, au fost indisponibilizate două autoturisme, ce ar fi fost folosite la transportul ţigărilor. De la locuința unei femei, au mai fost ridicate 349 de telefoane mobile şi 15 cartele SIM, existând suspiciuni că acestea au fost folosite în activitatea infracţională, precum și dispozitive utilizate la fabricarea şi ambalarea ţigaretelor. De la o altă femeie, bănuită că ar fi implicată, au fost ridicate 1.670 kg. de frunze tutun mărunțit, în valoare de 167.000 de lei, fără documente de provenienţă şi nici autorizaţie de deţinere.La o altă percheziţie efectuată la locuința altui bărbat, au fost găsite 83.080 de ţigarete fără marcaje corespunzătoare.Prejudiciul cauzat statului se ridică la 954.000 de lei (compus din T.V.A., acciză şi taxe vamale în cazul ţigaretelor şi acciză, în cazul tutunului vrac mărunțit). 6 persoane au fost reținute pentru 24 ore, 4 fiind ulterior arestate preventiv pentru contrabandă în formă continuată, iar pentru una s-a dispus control judiciar pentru 60 de zile.Acțiunea a beneficiat de sprijinul U.T.A.I. și al A.N.A.F. - Direcţia Regională Vamală Bucureşti.* * *La data de 15 mai a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, Cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din I.G.P.R., sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au efectuat 9 de percheziţii, într-un dosar penal în care se desfășoară cercetări cu privire la săvârșirea infracţiunilor de luare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență, fals intelectual și uz de fals.Au fost vizate domiciliile unor persoane care ar fi pretins sau primit bani, de la diverse persoane interesate de servicii medicale, cu scopul traficării influenței pe lângă personalul medical competent. Percheziții au fost desfășurate și la unități medicale.Din cercetări a rezultat că, în perioada 2017 - mai 2018, prin intermediul unor angajați ai unor unități medicale, mai multe persoane ar fi obținut înscrisuri medicale care să ateste o anumită stare de sănătate sau diagnostice medicale, fără prezența lor efectivă în vederea examinării medicale.Polițiștii au ridicat telefoane mobile și suporți de memorie, acte medicale și alte înscrisuri, ce ar fi fost folosite în activitatea infracțională.Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore, ulterior una a fost arestată preventiv, iar pentru două s-a dispus măsura arestului la domiciliu.* * *La data de 17 mai a.c., polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, au efectuat 30 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Arad, Brașov, Călărași, Constanța, Dolj și Ilfov, într-un dosar penal, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.Au fost vizate locuințele unor persoane bănuite că ar coordona o activitate infracțională, precum și sediile sau punctele de lucru ale 13 societăți comerciale. Polițiștii au efectuat verificări financiar – contabile, împreună cu specialiștii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.Din investigații a reieșit că, în perioada 2015-2017, persoanele vizate ar fi săvârșit infracțiuni de evaziune fiscală, în urma valorificării, pe teritoriul României, a unor mărfuri importate din China (electronice și accesorii gsm, produse de uz casnic și accesorii, jucării, îmbrăcăminte). Acestea ar fi folosit, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, facturi ce nu au la bază operațiuni reale, care ar fi fost derulate cu mai multe societăți comerciale de tip fantomă.Conturile bancare ale acestor firme fantomă ar fi fost utilizate pentru efectuarea de operațiuni de schimb valutar a banilor obținuți din vânzări și pentru transferul acestora către societăți din China, cu care, în realitate, nu erau derulate operațiuni de import pentru mărfurile comercializate. Prin activitatea infracțională, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 20.000.000 de lei. În acțiune au fost angrenați polițiști cu atribuții de investigare a criminalității economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și din județele Arad, Brașov, Călărași, Constanța, Dolj și Ilfov, precum și luptători S.I.A.S..Trei persoane sunt cercetate sub control judiciar.