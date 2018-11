Zeci de perchezitii facute de politisti! Prejudiciul este imens

perchezitii 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii fac, vineri, 28 de perchezitii, in patru judete si in municipiul Bucuresti, la sediile unor firme si locuintele unor persoane banuite de constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani, inselaciune si exercitarea fara drept a unei profesii. Prejudiciul total cauzat prin operatiunile ilicite este estimat la 8.000.000 de lei, spun politistii. "Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bihor, sub coordonarea de specialitate a Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Romane, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, efectueaza 28 de perchezitii domiciliare pe raza judetel ...